السعودية اليوم / سكرتير شيخ الإسلام بمملكة تايلند يشكر المملكة على خدمتها للإسلام والمسلمين



الرياض 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

أعرب السكرتير الخاص لشيخ الإسلام بمملكة تايلند الشيخ مبروك يونس عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهما ورعايتهما للإسلام والمسلمين في أنحاء العالم, مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها المنفذة خلال رمضان في الخارج في هذا العام 1440هـ.

وقال :" إن عدد المسلمين في تايلند يبلغ أكثر من 8 ملايين نسمة, ويحملون في قلوبهم حبًا ووفاءً للمملكة العربية

وأضاف أن المملكة بلد خير وعطاء وتمتد خيراتها للعالم أجمع, ولم تقصر معنا يوما من دعمها وعطاءاتها المتواصلة، مشيراً إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بتايلند يستفيد منه المسلمين وغير المسلمين, حيث يشاركهم غير المسلمين الافطار حتى يبينوا لهم أن الإسلام دين سماحة ووسطية واعتدال.

// انتهى //

18:58ت م

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الرياض 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واسأعرب السكرتير الخاص لشيخ الإسلام بمملكة تايلند الشيخ مبروك يونس عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهما ورعايتهما للإسلام والمسلمين في أنحاء العالم, مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها المنفذة خلال رمضان في الخارج في هذا العام 1440هـ.وقال :" إن عدد المسلمين في تايلند يبلغ أكثر من 8 ملايين نسمة, ويحملون في قلوبهم حبًا ووفاءً للمملكة العربية السعودية نظير دعمها غير المحدود للمسلمين في أنحاء العالم".وأضاف أن المملكة بلد خير وعطاء وتمتد خيراتها للعالم أجمع, ولم تقصر معنا يوما من دعمها وعطاءاتها المتواصلة، مشيراً إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بتايلند يستفيد منه المسلمين وغير المسلمين, حيث يشاركهم غير المسلمين الافطار حتى يبينوا لهم أن الإسلام دين سماحة ووسطية واعتدال.// انتهى //18:58ت م0092

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