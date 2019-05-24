السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بتبوك تقدم خدمات توعوية للمعتمرين والزوار القادمين عبر منفذ حالة عمار



تبوك 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة بتبوك مختلف الجهات الحكومية المدنية والعسكرية العاملة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في تقديم كل ما يحتاجه المعتمرين و الزوار القادمين للمملكة عبر المنفذ ، انفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لزوار بيت الله الحرام وقاصدي المسجد النبوي الشريف في هذا الشهر الكريم، منذ دخولهم وحتى مغادرتهم أراضي المملكة.

وبين مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي أن فرع الوزارة وبدعم وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يقوم في توعية المعتمرين القادمين عبر منفذ حالة عمار بمسائل العمرة والاحكام المتعلقة بالزيارة بالمعلومة الصحيحة والموثوقة ذات العلاقة بعباداتهم التي يتضرعون إلى الله جل وعلى أن يتقبلها منهم، من خلال توزيع المطبوعات من مطويات ونشرات وكتيبات بعدة لغات مع توزيع أشرطة لعدد من المشائخ، بالإضافة إلى توزيع الهدايا وتهيئة المصليات بكامل منافعها.

يذكر أن مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار التي شرعت أبوابها مطلع هذا الشهر، تواصل استقبال المعتمرين والزوار القادمين عبر المنفذ، في إطار خطة العمل التي تقوم بها لجنة الإشراف على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار سنوياً ، لخدمة قوافل المعتمرين والزوار في هذا الشهر الكريم من الدول العربية والإسلامية ، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.

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18:01ت م

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