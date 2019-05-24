السعودية اليوم / "جستر" الباحة تعقد اجتماعها التعريفي الأول



الباحة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

عقد فرع الجمعية

وأوضحت الهلال أنه جرى خلال الاجتماع التعريف برسالة الجمعية وأهدافها ورؤيتها, واستعراض الأعضاء الفخريين لجمعية جستر والتعريف بالأعضاء بفرع الباحة, بالإضافة إلى عرض الأهداف العامة للفرع والخطة التشغيلية للعام الحالية, ومناقشة المجالات التي يمكن للاعضاء المشاركة بها وكيفية التفعيل لادوارهم.

وفي ختام الاجتماع استمع الجميع للمقترحات المقدمة من الأعضاء وتبادل النقاش حول أهم القضايا المتعلقة بالتربية الخاصة.

// انتهى //

18:00ت م

0082



الباحة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واسعقد فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بالباحة أمس، اجتماعها التعريفي الأول, برئاسة المدير التنفيذي للجمعية رباب الهلال, بحضور عدد من الأعضاء والعضوات الإدارية والتطوعية بالجمعية.وأوضحت الهلال أنه جرى خلال الاجتماع التعريف برسالة الجمعية وأهدافها ورؤيتها, واستعراض الأعضاء الفخريين لجمعية جستر والتعريف بالأعضاء بفرع الباحة, بالإضافة إلى عرض الأهداف العامة للفرع والخطة التشغيلية للعام الحالية, ومناقشة المجالات التي يمكن للاعضاء المشاركة بها وكيفية التفعيل لادوارهم.وفي ختام الاجتماع استمع الجميع للمقترحات المقدمة من الأعضاء وتبادل النقاش حول أهم القضايا المتعلقة بالتربية الخاصة.// انتهى //18:00ت م0082

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.