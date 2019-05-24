السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الشؤون الإسلامية بحائل يعقد اجتماعاً مع مديري إدارات المساجد بالمنطقة



الرياض 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي أمس، اجتماعاً مع مديري إدارات المساجد بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ , بمراقبة ومتابعة عمل إدارات المساجد بالمنطقة لتجهيز مصليات الأعياد والجوامع ومتابعتها لخدمة المصلين وتهيئة سبل الراحة لهم.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل تنفيذ هذه التوجيهات لخدمة المصليات والجوامع المخصصة لأداء صلاة العيد والتأكيد على الإدارات المعنية بالفرع لعمل الصيانة الدورية وفق المتبع.

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18:00ت م

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