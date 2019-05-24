انت الان تتابع تفاصيل خبر تسرب نفطي كبير أعقب الهجوم على ميناء الفجيرة الإماراتي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 06:50 مساءً - رصد رادار فضائي تسرباً نفطياً كبيراً في مياه الخليج، نتج عن استهداف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات في 12 مايو الجاري.

وقالت شركة "آي سي" الفنلندية للرادارات الفضائية، اليوم الجمعة، إن صوراً التقطها أحد راداراتها بعد يومين من الحادثة وثّقت هذا التسرب.

ووصفت الشركة التسرب بأنه "كبير" في مياه خليج عمان، حيث استهدفت ناقلة النفط "أمجاد" السعودية وثلاث سفن أخرى من قبل مجهولين خارج ميناء الفجيرة الإماراتي.

ولم يستطع المحللون تحديد حجم التسرب بدقة استناداً إلى الصور، لكن شركة "كونغ سبريغ" النرويجية لخدمات الأقمار الصناعية أكدت حدوثه.

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وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الفنلندية، رافال مودرزسكي، لـ"بي بي سي" البريطانية، أن النفط يشكل بقعة داكنة على سطح الماء، ما يتيح للأقمار الصناعية رصد تسربه.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الناقلة "أمجاد" كانت خالية من النفط الخام لحظة مهاجمتها، ولذلك يعتقد أن الحديث يدور حول تسرب وقود المحرك.

وكانت خارجية الإمارات قالت، يوم الأحد الماضي، إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها) تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ومن بين تلك السفن اثنتان تتبعان السعودية، حيث أعلنت الرياض، يوم الاثنين، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وجاء الاعتداء على السفن الأربع على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.