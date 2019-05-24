بصمة خير في شهر الخير النسخة الثانية الروشن واحد مع فريق ليوث الوطن التطوعي

أقامت مؤسسة الروشن واحد بالتعاون مع فريق ليوث الخير حفل إفطار وتكريم ثلاثمائة طفل يتيم ، أمس الثلاثاء 16 رمضان 1440 هـ ضمن مبادرة بصمة خير في شهر الخير النسخة الثانية .

وفي حضور ورعاية الأميرة دعاء بنت محمد .

شارك في الحفل العديد من الشخصيات الهامة ورجال الاعمال وفريق شيتا لايف والإعلاميين والعديد من الداعمين لرسم الابتسامة على وجوه الأيتام في جو من الحب والود والمشاعر الإنسانية الجميلة .

وشارك بالرعاية كل من قاعة الماسة للاحتفالات بجدة ، شركة كواليتي للايس كريم ، مياه الينابيع الطبيعية

الصحية ، شركة فيرجن ، مصنع القرشي ، مطعم العثماني ، مطعم أهل المبشور وغيرها من الشركات والاعلاميين للتغطية الاعلامية .

وفى منظومة ابهرت الحضور من روعة التنظيم والتى اشاد الجميع بها بتقديم الشكر لسمو الاميرة دعاء بنت محمد على جهودها والاستاذة امل العامري وفريق التنظيم .

وألقت الاميرة كلمة الحفل والتى اعربت عن سعادتها بالتواجد لرسم البسمة على وجوه الايتام وانه حق لهم علينا عملا بتعاليم ديننا الحنيف ووصية رسول الله صلى الله عليه .

كما تحدث ممثل مؤسسة الروشن واحد الاستاذ مشاري الوسمي والذى رحب بالحضور وقدم الشكر لسمو الاميرة واعرب عن سعادته بهذا الجو الملئ بالحب كما تقدم بالشكر لكل من ساهم وشارك لانجاح هذا الحفل .

شارك الجميع افطار 300 من الايتام وتكريمهم في جو من المرح تجسيد مشاعر الحب وتخلل الحفل العديد من الفقرات والتكريمات .

وفى نهاية الحفل تقدم الجميع بالشكر لمن ساهم وشارك في احياء هذا الحفل وتنظيمه كما اعرب الاطفال عن سعادتهم البالغة بهذا الاحتفال .

نسأل الله ان يديم النعم على بلادنا وشيوخنا ، وان يجمعنا على الخير وتقبل الله منا ومننكم صالح الاعمال

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