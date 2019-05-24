، شاهد.. الكلاب البوليسية تواصل مشاركتها مع قوات الأمن بمركزية مكة ،

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تشارك k9 الكلاب البوليسية في نقطة التفتيش بمركزية مكة المكرمة، ولها دور كبير في كشف المتفجرات والبارود؛ إذ تتمتع هذه الكلاب بدرجة عالية من الذكاء ولديها 29 مليون خلية للشم في الأنف.
وتعمل k9 لمدة ساعتين متواصلتين بدون توقف في فترة الشتاء، و45 دقيقة في أوقات الصيف تحت درجات حرارة عالية، ويبلغ معدل العمر لديها 8 أعوام، وتُحال بعدها إلى التقاعد؛ إذ تبدأ في التدريب من عمر 7 أشهر وتعادل السنة الواحدة لديها قرابة عشر سنوات عند الإنسان.
وتقوم k9 بتفتيش المركبة كاملة، وفِي حال وجود اشتباه بوجود مواد محظورة فإنها تقف في المكان المشتبه فيه ويتولى رجال الأمن تفتيشها جيدًا، وتصل دقة الضبط لديها إلى أكثر من 90٪.
كما يبلغ سعرها قرابة 50 ألف ريال، وبعد 8 سنوات يتم التخلص منها عن طريق حقنة تنهي بها خدماتها، وتعتبر من الحيوانات الأليفة جدًّا والمطيعة لمدربها.
شاهد.. الكلاب البوليسية تواصل مشاركتها مع قوات الأمن بمركزية مكةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-24
تشارك k9 الكلاب البوليسية في نقطة التفتيش بمركزية مكة المكرمة، ولها دور كبير في كشف المتفجرات والبارود؛ إذ تتمتع هذه الكلاب بدرجة عالية من الذكاء ولديها 29 مليون خلية للشم في الأنف.
وتعمل k9 لمدة ساعتين متواصلتين بدون توقف في فترة الشتاء، و45 دقيقة في أوقات الصيف تحت درجات حرارة عالية، ويبلغ معدل العمر لديها 8 أعوام، وتُحال بعدها إلى التقاعد؛ إذ تبدأ في التدريب من عمر 7 أشهر وتعادل السنة الواحدة لديها قرابة عشر سنوات عند الإنسان.
وتقوم k9 بتفتيش المركبة كاملة، وفِي حال وجود اشتباه بوجود مواد محظورة فإنها تقف في المكان المشتبه فيه ويتولى رجال الأمن تفتيشها جيدًا، وتصل دقة الضبط لديها إلى أكثر من 90٪.
كما يبلغ سعرها قرابة 50 ألف ريال، وبعد 8 سنوات يتم التخلص منها عن طريق حقنة تنهي بها خدماتها، وتعتبر من الحيوانات الأليفة جدًّا والمطيعة لمدربها.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
05:54 PM
هذه صفاتها وسعرها وبعض من أدوارها
تشارك k9 الكلاب البوليسية في نقطة التفتيش بمركزية مكة المكرمة، ولها دور كبير في كشف المتفجرات والبارود؛ إذ تتمتع هذه الكلاب بدرجة عالية من الذكاء ولديها 29 مليون خلية للشم في الأنف.
وتعمل k9 لمدة ساعتين متواصلتين بدون توقف في فترة الشتاء، و45 دقيقة في أوقات الصيف تحت درجات حرارة عالية، ويبلغ معدل العمر لديها 8 أعوام، وتُحال بعدها إلى التقاعد؛ إذ تبدأ في التدريب من عمر 7 أشهر وتعادل السنة الواحدة لديها قرابة عشر سنوات عند الإنسان.
وتقوم k9 بتفتيش المركبة كاملة، وفِي حال وجود اشتباه بوجود مواد محظورة فإنها تقف في المكان المشتبه فيه ويتولى رجال الأمن تفتيشها جيدًا، وتصل دقة الضبط لديها إلى أكثر من 90٪.
كما يبلغ سعرها قرابة 50 ألف ريال، وبعد 8 سنوات يتم التخلص منها عن طريق حقنة تنهي بها خدماتها، وتعتبر من الحيوانات الأليفة جدًّا والمطيعة لمدربها.
، شاهد.. الكلاب البوليسية تواصل مشاركتها مع قوات الأمن بمركزية مكة ،
المصدر : الخليج 365
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