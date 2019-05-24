، بالصور.. شراكة مجتمعية وتطوعية بين "ريف التنموية" وفريق نوافذ ،

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عقدت مساء أمس جمعية ريف التنموية الخيرية وفريق نوافذ التطوعي؛ شراكة مجتمعية وتطوعية؛ حيث مثّل جمعية ريف رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد بن سليمان البكيري، ومثّل فريق نوافذ عبيد بن عبدالله البرغش المشرف العام على الفريق، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء فريق نوافذ.
وأوضح البرغش أن هذه الشراكة والاتفاقية تصبّ مصلحتها في خدمة الوطن والمجتمع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، سائلاً الله أن يبارك في الجهود وأن يكلّل الشراكة بالتوفيق والنجاح والسداد.
من جهته صرّح المدير التنفيذي لجمعية ريف التنموية حمود الحمود، بأهمية مثل هذه الشراكات بين الجمعيات والفرق التطوعية المميزة؛ مثل فريق "نوافذ" الذين لهم باع طويل في صنع المبادرات وتنفيذ الحملات من خلال الخبرات السابقة في ميدان العمل التطوعي.
بالصور.. شراكة مجتمعية وتطوعية بين "ريف التنموية" وفريق نوافذصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-24
عقدت مساء أمس جمعية ريف التنموية الخيرية وفريق نوافذ التطوعي؛ شراكة مجتمعية وتطوعية؛ حيث مثّل جمعية ريف رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد بن سليمان البكيري، ومثّل فريق نوافذ عبيد بن عبدالله البرغش المشرف العام على الفريق، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء فريق نوافذ.
وأوضح البرغش أن هذه الشراكة والاتفاقية تصبّ مصلحتها في خدمة الوطن والمجتمع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، سائلاً الله أن يبارك في الجهود وأن يكلّل الشراكة بالتوفيق والنجاح والسداد.
من جهته صرّح المدير التنفيذي لجمعية ريف التنموية حمود الحمود، بأهمية مثل هذه الشراكات بين الجمعيات والفرق التطوعية المميزة؛ مثل فريق "نوافذ" الذين لهم باع طويل في صنع المبادرات وتنفيذ الحملات من خلال الخبرات السابقة في ميدان العمل التطوعي.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
05:53 PM
بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الفريق
عقدت مساء أمس جمعية ريف التنموية الخيرية وفريق نوافذ التطوعي؛ شراكة مجتمعية وتطوعية؛ حيث مثّل جمعية ريف رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد بن سليمان البكيري، ومثّل فريق نوافذ عبيد بن عبدالله البرغش المشرف العام على الفريق، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء فريق نوافذ.
وأوضح البرغش أن هذه الشراكة والاتفاقية تصبّ مصلحتها في خدمة الوطن والمجتمع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، سائلاً الله أن يبارك في الجهود وأن يكلّل الشراكة بالتوفيق والنجاح والسداد.
من جهته صرّح المدير التنفيذي لجمعية ريف التنموية حمود الحمود، بأهمية مثل هذه الشراكات بين الجمعيات والفرق التطوعية المميزة؛ مثل فريق "نوافذ" الذين لهم باع طويل في صنع المبادرات وتنفيذ الحملات من خلال الخبرات السابقة في ميدان العمل التطوعي.
، بالصور.. شراكة مجتمعية وتطوعية بين "ريف التنموية" وفريق نوافذ ،
المصدر : الخليج 365
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