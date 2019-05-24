محمد بن مسعود - الدمام - جرفته مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بالتعاون مع مئات المتطوعين، جهود البحث عن مفقود "سيول العارضة". وكان المئات من المتطوعين قد توافدوا بعد صلاة الفجر بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان. "المدني" ومئات المتطوعين يبحثون عن "مفقود سيول العارضة" فهد كاملي الخليج 365 2019-05-24 تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بالتعاون مع مئات المتطوعين، جهود البحث عن مفقود "سيول العارضة". Advertisements وكان المئات من المتطوعين قد توافدوا بعد صلاة الفجر بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان. 24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 05:10 PM جرفته مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان جرفته مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بالتعاون مع مئات المتطوعين، جهود البحث عن مفقود "سيول العارضة". وكان المئات من المتطوعين قد توافدوا بعد صلاة الفجر بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان. ، "المدني" ومئات المتطوعين يبحثون عن "مفقود سيول العارضة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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