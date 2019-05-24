، أمانة المدينة: 4800 عامل و600 معدة لنظافة الأحياء والشوارع ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع 137 ألف طن نفايات خلال النصف من شهر رمضان المبارك

أفاد مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي، أن الأمانة كثفت جهودها في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال 4800 عامل و600 معدة مقسمة على ثلاث ورديات.

وقال لـ"الخليج 365": تتركز الخطة على المنطقة المركزية ومسجد قباء ومسجد القبلتين والسبع المساجد ومسجد الميقات، إضافة إلى المتابعة المستمرة في الشوارع والأحياء، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي.

وأضاف: إجمالي النفايات المرفوعة خلال النصف من شهر رمضان المبارك أكثر من 137 ألف طن.

وأردف: أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية تقوم بجولات ميدانية على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة أولًا بأول.

وتواصل أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها في نظافة أحياء وشوارع المدينة المنورة وفقًا لخطتها في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر؛ وذلك من خلال تكثيف العمالة والمعدات في الأحياء والشوارع والمساجد التاريخية، إضافة إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف التي تشهد كثافة زوار.