، أمانة المدينة: 4800 عامل و600 معدة لنظافة الأحياء والشوارع ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أفاد مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي، أن الأمانة كثفت جهودها في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال 4800 عامل و600 معدة مقسمة على ثلاث ورديات.
وقال لـ"الخليج 365": تتركز الخطة على المنطقة المركزية ومسجد قباء ومسجد القبلتين والسبع المساجد ومسجد الميقات، إضافة إلى المتابعة المستمرة في الشوارع والأحياء، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي.
وأضاف: إجمالي النفايات المرفوعة خلال النصف من شهر رمضان المبارك أكثر من 137 ألف طن.
وأردف: أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية تقوم بجولات ميدانية على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة أولًا بأول.
وتواصل أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها في نظافة أحياء وشوارع المدينة المنورة وفقًا لخطتها في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر؛ وذلك من خلال تكثيف العمالة والمعدات في الأحياء والشوارع والمساجد التاريخية، إضافة إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف التي تشهد كثافة زوار.
أمانة المدينة: 4800 عامل و600 معدة لنظافة الأحياء والشوارعخالد الشاماني الخليج 365 2019-05-24
أفاد مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي، أن الأمانة كثفت جهودها في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال 4800 عامل و600 معدة مقسمة على ثلاث ورديات.
وقال لـ"الخليج 365": تتركز الخطة على المنطقة المركزية ومسجد قباء ومسجد القبلتين والسبع المساجد ومسجد الميقات، إضافة إلى المتابعة المستمرة في الشوارع والأحياء، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي.
وأضاف: إجمالي النفايات المرفوعة خلال النصف من شهر رمضان المبارك أكثر من 137 ألف طن.
وأردف: أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية تقوم بجولات ميدانية على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة أولًا بأول.
وتواصل أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها في نظافة أحياء وشوارع المدينة المنورة وفقًا لخطتها في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر؛ وذلك من خلال تكثيف العمالة والمعدات في الأحياء والشوارع والمساجد التاريخية، إضافة إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف التي تشهد كثافة زوار.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
05:06 PM
رفع 137 ألف طن نفايات خلال النصف من شهر رمضان المبارك
أفاد مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي، أن الأمانة كثفت جهودها في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال 4800 عامل و600 معدة مقسمة على ثلاث ورديات.
وقال لـ"الخليج 365": تتركز الخطة على المنطقة المركزية ومسجد قباء ومسجد القبلتين والسبع المساجد ومسجد الميقات، إضافة إلى المتابعة المستمرة في الشوارع والأحياء، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي.
وأضاف: إجمالي النفايات المرفوعة خلال النصف من شهر رمضان المبارك أكثر من 137 ألف طن.
وأردف: أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية تقوم بجولات ميدانية على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة أولًا بأول.
وتواصل أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها في نظافة أحياء وشوارع المدينة المنورة وفقًا لخطتها في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر؛ وذلك من خلال تكثيف العمالة والمعدات في الأحياء والشوارع والمساجد التاريخية، إضافة إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف التي تشهد كثافة زوار.
، أمانة المدينة: 4800 عامل و600 معدة لنظافة الأحياء والشوارع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة المدينة: 4800 عامل و600 معدة لنظافة الأحياء والشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.