شاهد.. الطفل الذي جرفه السيل بنجران يوجه نصيحة للأطفال.. ويكشف اسم الشاب الذي أنقذه

دبي - بواسطة محمد فارس أظهر مقطع فيديو الطفل راكان الذي جرفه السيل في مدينة نجران، وهو يطمئن المتابعين ويؤكد سلامته.

وقال الطفل: أنا الحمد لله بخير.. بفضل الله ثم بفضل زبعان بن علي الصقور -في إشارة للشاب الذي أنقذه-، مضيفا أنه ينصح الأطفال بالابتعاد عن مجرى السيول.

بدوره أكد الدفاع المدني بنجران سلامة الطفل الذي تم تداول مقطع سقوطه وسط السيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا الجميع لمراقبة أطفالهم وعدم تعريض حياتهم للخطر.