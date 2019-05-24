قرقاش: دعوة السعودية لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، الدعوة السعودية لعقد قمة خليجية وأخرى عربية بأنه "تحرك دبلوماسي مهم بامتياز".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة على تويتر: "المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بامتياز، وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة، والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه".





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ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، الدعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة الخميس 30 مايو/أيار الجاري.

وجاءت الدعوة، وفق مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية؛ لبحث تداعيات الهجوم على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وتتزامن القمتان مع القمة الإسلامية الـ14 المرتقب انعقادها في مكة المكرمة نهاية مايو/أيار الجاري، بمشاركة عدد كبير من قادة دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة.