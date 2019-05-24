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2019-05-24 تعرف على أئمة صلاة التراويح ليلة 20 رمضان في الحرمين متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة يؤم المصلين في صلاة التراويح الليلة من المسجد الحرام كل من الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ الدكتور بندر بليلة. Advertisements وفي المسجد النبوي الشريف يؤم المصلين في صلاة التراويح ليلة 20 رمضان كل من الشيخ الدكتور خالد المهنا والشيخ صلاح البدير.









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