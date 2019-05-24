توضيح من حساب المواطن بشأن سجل الأسرة

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدّد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على عدم الحاجة إلى سجل الأسرة عند التسجيل في البرنامج.

وردّت خدمة العملاء على سؤال من مواطنة مُطلّقة تريد التسجيل وإضافة أولادها من سجل الأسرة بالقول: سجل الأسرة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وبإمكان المطلقة التسجل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك إعالة أو إثبات احتضان أو صك ولاية).

Advertisements

ويُعرف رب الأسرة في حساب متابعات الخليج 365، ذكرًا أو أنثى بأنه الشخص الذي تنطبق عليه ثلاث صفات، هي أنه مستقل في المسكن وهو عائل لأقارب من الدرجة الأولى كالزوج أو الزوجة أو الأبناء، وأيضًا هو عائل لتابعين بمستند رسمي كالوالدين والإخوة والتابع المعال.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.