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السديس يشيد بجهود إدارة سقيا زمزم في الحرم المكي
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جهود إدارة سُقيا زمزم وما يقومون به من أعمال جليلة في التشرف بسقيا ضيوف البيت العتيق، جاء ذلك أثناء جولته بالمسجد الحرام.
ووجّه السديس منسوبي الإدارة بمضاعفة جهودهم وتكثيف أعمالهم خصوصاً ونحن مقبلون على العشر الأواخر مشيداً بالجهود المبذولة من قِبل موظفي الإدارة وعمال السقيا في توفير ماء زمزم المبارك، وتوزيع الحافظات، والتأكد من امتلاء المشربيات وتبريدها.
وأكّد ضرورة تنفيذ مبادرات الإدارة خلال موسم رمضان المبارك، والتأكد من صيانة المشربيات والخزانات المبردة ومضاعفة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن والتفاني في خدمة الفئة الغالية على قلوبنا ذوي القدرات الخاصة وكبار السن.
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