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العود رئيسًا وأبو حكمة نائبًا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية بالعكاس
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقدت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالعكاس اجتماعها الأول لانتخاب مجلس إدارتها الجديد، وذلك بحضور نائب أهالي العكاس إبراهيم بن يعن الله العكاسي، وحضور الأعضاء المُؤسسين، وعدد من المساهمين الذين وضعوا ثقتهم واختيارهم لأعضاء المجلس وقيادته لمدة ثلاث سنوات.
وفي نهاية الاجتماع الذي عُقد بصالة المجد بالعكاس أعلن رئيس قسم الجمعيات بمركز التنمية الاجتماعية في أبها علي أحمد العوصي عن الأسماء المرشحة والتي جاءت على هذا النحو:
خالد محمد العود رئيسًا
الدكتور خالد سعيد أبو حكمة نائبًا
محمد سعيد بن صالح العكاسي أمينًا للصندوق
علي محمد بن سكران أمينًا عامًّا
المهندس علي عايض بن مرزن عضوًا..
يُذكر بأن مبلغ المساهمات في جمعية العكاس التعاونية وصلت الثمانمائة ألف ريال ولازالت أبواب المساهمات مستمرة ومفتوحة من لدن أبناء وأهالي العكاس ذكورًا وإناثًا.
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