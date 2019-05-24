شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 48 منشأة خلال النصف الأول من رمضان في الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها حملاتها الرقابية على المطاعم والمحلات التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم. وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، أنه بلغ عدد الجولات الرقابية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك (٥٣٤) جولة، شملت كافة المطاعم والأسواق الغذائية، وأسفرت عن إغلاق (٤٨) منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، حُررت من خلالها (١٠١) مخالفة، فيما تلقى مركز البلاغات (٩٤٠) أكثر من ٦٠٠ بلاغاً متعلقاً بمخالفات وملاحظات الأسواق الغذائية. وأكد الغامدي حرص واهتمام الأمانة وبلدياتها على تكثيف الرقابة وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين بصحة المواطن والمقيم.



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