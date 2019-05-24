شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إدجار شاجوا لونجو، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي . بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إدجار شاجوا لونجو، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي . وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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