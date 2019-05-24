شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق 4 أشخاص إثر حريق فيلا في حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سيف الشويلعي (حايل) @saif_m515

أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في منزل بحي الوسيطاء، يُرجح أن يكون سببه تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف، وفقاً للمتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المُقدِّم نافع الحربي.

وفور وصول الفرق إلى موقع الحريق عمد المنقذون إلى إخلاء ساكني المنزل، واستدعى الأمر نقل أربع حالات للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر جراء تأثرهم بالدخان، فيما أتمت فرق الإطفاء أعمال الإخماد.

وشدد الدفاع المدني على أهمية تركيب أنظمة الكشف المبكر عن الدخان في المنازل، متمنياً السلامة للمصابين.