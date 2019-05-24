الخدمة المدنية تحدد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن موعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر 1440، والتي ستبدأ اعتبارا من 25 رمضان الحالي، أي أن 24 رمضان سيكون آخر دوام لموظفي الدولةن وذلك خلال ردها على تساؤلات الموظفين .

وتلقت الوزارة استفسارا من أحد الموظفين جاء فيه: هل إجازة العيد تبدأ بانتهاء دوام 25 الموافق الخميس؟ أم تبدأ بانتهاء دوام 24 الموافق الأربعاء؟

وردت وزارة الخدمة المدنية بالقول "24 هو آخر يوم دوام قبل إجازة عيد الفطر المبارك و25 هو بداية الإجازة".

Advertisements

وحول موعد نهاية إجازة عيد الفطر 1440 بالنسبة لموظفي الدولة، قالت الخدمة المدنية: إن الخامس من شوال المقبل هو آخر يوم في الإجازة.

وأوضحت الخدمة المدنية أن دوام الموظفين بعد عيد الفطر المبارك سيكون في السادس من شوال 1440.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الخدمة المدنية أمس أسماء المرشحين مبدئيا والمتقدمين لشغل 57 وظيفة، حيث بلغ عدد المرشحين مبدئيا 145 متقدما ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7 / 9 / 1440ه، وذلك على موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أنها ستتواصل وتنسق مع المرشحين عن طريق البريد الالكتروني ورقم الجوال، وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح / المرشحة الأنسب، وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يستبعد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطا، بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.​

ولمعرفة أسماء المرشحين من ( هنا ) أما لمعرفة أسماء المرشحات من خلال الرابط التالي (هنا)