أمطار رعدية على مكة المكرمة.. وتحذير عاجل من «الدفاع المدني»

الحالة الجوية مستمرة حتى الـ11 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا بتكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الطائف، ومكة المكرمة، وميسان، والجموم، واضم، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، والليث والأجزاء المجاورة، مشيرةً إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني «www.998.gov.sa»، ومن البوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، نبّهت هيئة الأرصاد إلى رياح ترابية مثيرة على مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية، وذلك حتى السادسة من مساء اليوم، وحذّرت كذلك من تدني مستوى الرؤية؛ إثر هذه الحالة الجوية.
وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقّعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة.
وأشارت الهيئة- عبر موقعها الإلكتروني- إلى نشاط ملحوظ للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، والشرقية وحائل.
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