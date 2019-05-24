وأوضح رئيس اللجنة علي زعلة أن آلية تسديد الديون تحكمها معايير وضوابط معتمدة، من أهمها أن يكون الشخص نزيلا بأحد السجون التابعة للمديرية العامة للسجون، ومضى عليه 90 يوما على الأقل، وأن يكون المبلغ المطالب به خمسين ألف ريال فما دون كمرحلة أولى، على ضوء التبرعات الواردة، وألا يكون الدين مقترنا بجريمة جنائية مثل السرقة أو النصب والاحتيال والاختلاس، وألا يكون السجين قد استفاد من التسديد في السنوات الماضية، مطالبا رجال وسيدات الأعمال وفاعلي وفاعلات الخير، بالتفاعل مع الحملة، والمبادرة بتقديم ما تجود به أنفسهم من زكوات وتبرعات، في هذا الشهر المبارك لدعم اللجنة، على أداء مهامها الإنسانية في خدمة الفئات المستهدفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 ضوابط لتسديد ديون النزلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.