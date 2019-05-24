50 ألف معطف مطر للمعتمرين

وبين مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن السالمي، أن الجمعية وفرت 49800 معطف من معاطف المطر توزع على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم، حيث جعلت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر، وما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف.
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