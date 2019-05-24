قاعدة بيانات لتوزيع زكاة الفطر

حدت قاعدة بيانات موحدة للفقراء والمساكين بالشرقية من ازدواجية المستفيدين بـ33 جمعية خيرية، تشارك هذا العام في برنامج زكاة الفطر الموحد لتوزيع الزكاة على المستحقين إلى نصف المستفيدين، بعد أن كانت 26 ألف قبل الحد من الازدواجية، حيث تم إطلاق البرنامج الذي يمتلك قاعدة بيانات موحدة لمستحقي الزكاة تم تنسيقها بالتعاون مع الجمعيات المشاركة، كما تم فلترة هذه القائمة لحذف المستفيدين المكررين بالاستفادة والمسجلين في أكثر من جمعية في وقت واحد. وأوضح المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، أن التنسيق بين الجمعيات في البرنامج ساهم في الحد من حالات الازدواجية في الحصول على الزكاة من قبل بعض الأسر التي كانت تحصل عليها من أكثر من جمعية مما قلص عدد الإجمالي للأسر المستفيدة المكررة، كاشفًا أن الأسر المستفيدة عام 2017 قبل الحد من الازدواجية وصل 26000، فيما وصل عدد الأسر المستفيدة بعد تطبيق البرنامج والحد من الازدواجية إلى 13500 أسرة.

وتضمن هذه القائمة وصول الزكاة لمستحقيها، حيث إن جميع المسجلين تم التأكد من استحقاقهم للزكاة، بعد أن بُحثت حالتهم عبر فريق بحث اجتماعي مختص.