ضبط 1592 عبوة مواد غذائية فاسدة بعسير

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير مساء أمس إحدى مركبات النقل، وذلك بعد الاشتباه بحمولتها. وجاء ضبط المركبة بعد متابعة تحركاتها بمدينة أبها، وإيقافها لتفتيش حمولتها من قبل مراقبي الأمانة، ليتبين أن المركبة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة. وضبطت فرق الرقابة أكثر من 1592 عبوة من المواد الغذائية ونحو 413 كجم من البهارات والأعشاب منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بعد فحصها والتأكد منها. وتمت حينها مصادرة الحمولة وإتلاف كامل المضبوطات من الأغذية مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وتأتي هذه الجهود للحملات الرقابية المكثفة ضمن برنامج حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا على كافة أمانات المملكة.