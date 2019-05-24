مراكز للتواصل المرئي بمنطقة حائل

بحث نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد، تطوير العمل التقني في إمارة منطقة حائل والمنطقة بشكل عام، مع مدير حلول قطاع الأعمال المهندس محمد علي شريف، والسيد جمس قوا مدير حساب أول القطاع الحكومي في شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة. وفي مستهل الاجتماع، رحب الأمير فيصل بن فهد بالجميع، ثم ناقش مشروع إنشاء مراكز التواصل المرئي وكذلك أبرز الحلول التقنية الحديثة المتاحة لدى الشركة لتطوير العمل التقني في إمارة منطقة حائل والمنطقة بشكل عام، مؤكداً أهمية استمرار الخطوات التطويرية الهادفة إلى تقديم خدمات أفضل للمراجعين. حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة حائل عضو فريق تطوير إمارة المنطقة المهندس جفن بن خلف الصقري.



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