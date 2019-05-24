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1732 قطعة أرض سكنية للمواطنين بحائل

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استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بقصر أجا مساء أمس، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل المهندس فوزان الفوزان. وفي مستهل الاستقبال، أكد سموه أهمية تنوع المنتجات السكنية واستفادة أكبر قدر من المستحقين للدعم السكني في المنطقة وفي المحافظات التابعة لها، وناقش الخطوات التي تمت حتى الآن في مجال استكمال الخدمات العامة في موقع الإسكان وفي مجال تسليم الأراضي والفلل وما تم في مسار الإسكان التنموي.

من جهته، أوضح المهندس الفوزان، أنه تم حتى الآن توزيع 1732 قطعة أرض سكنية للمواطنين المستحقين، وتسليم 205 وحدات سكنية لأصحابها، وحجز أكثر من 500 وحدة سكنية للراغبين في تملك هذه الوحدات تمهيداً لتسليمهم. واستعرض المهندس الفوزان الخطوات التي تمت في الإسكان التنموي بمنطقة حائل وتشكيل اللجنة التنفيذية لذلك. حضر الاستقبال، مدير الإسكان التنموي بفرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل المهندس فهد الخطيب.


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