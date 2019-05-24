1732 قطعة أرض سكنية للمواطنين بحائل

من جهته، أوضح المهندس الفوزان، أنه تم حتى الآن توزيع 1732 قطعة أرض سكنية للمواطنين المستحقين، وتسليم 205 وحدات سكنية لأصحابها، وحجز أكثر من 500 وحدة سكنية للراغبين في تملك هذه الوحدات تمهيداً لتسليمهم. واستعرض المهندس الفوزان الخطوات التي تمت في الإسكان التنموي بمنطقة حائل وتشكيل اللجنة التنفيذية لذلك. حضر الاستقبال، مدير الإسكان التنموي بفرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل المهندس فهد الخطيب.
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