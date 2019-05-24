

عدن 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا باتجاه جبل الوعش في شمال مدينة تعز عقب معارك ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش هاجمت مواقع الميليشيا في جبل الوعش والدفاع الجوي والأربعين والحرير وحقق تقدما باتجاه الجبل المطل على شارع الستين والخمسين في شمال المدينة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية, فإن قوات الجيش تمكنت من تدمير دبابة وإحراق عربة تابعة لميليشيا الحوثي اللذين سقط العشرات منهم بين قتيل وجريح خلال المعارك.

// انتهى //

16:47ت م

0064





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش اليمني يحرز تقدما في شمال تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.