السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي



جدة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

16:38ت م

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جدة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إدجار شاجوا لونجو، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي .وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //16:38ت م0058

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