السعودية اليوم / وكيل وزارة الحج للنقل : قرار تجويد خدمات الحجاج أحدث حراكًا إيجابيًا على مستوى مؤسسات الطوافة



مكة المكرمة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون النقل الدكتور بسام غلمان، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أسهم في إحداث حِراك إيجابي على مستوى مؤسسات الطوافة، وكان بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز أهداف برنامج رؤية 2030 التنفيذي والمتمثل في "خدمة ضيوف الرحمن".

جاء ذلك خلال رعايته لحفل توقيع 19 شراكة نوعية مع القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، أبرمها مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، أمس في جدة، بهدف تحسين وتجويد خدماتها المقدمة لنحو ربع مليون حاج من قارات العالم الخمس خلال موسم حج 1440هـ، بحضور قناصل بريطانيا "سيف أوشر"، وفرنسا الدكتور مصطفى مهراج، والتركي عاكف منوشة، والقنصل الأمريكي رئيس قسم التأشيرات يوهان شمونس.

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي إلى أن جميع الشراكات تأتي ضمن "مبادرات 1440هـ"، وهو برنامج خاص بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، مستلهم من رؤية 2030، ويسعى إلى "تعزيـز المحتوى المحلي، و عقـد الشـراكات، وتحسـين تجربة الحاج".

وذكر عنقاوي، أن برنامج "مبادرات 1440هـ"، أفرز أكثر من 40 مبـادرة تُعنـي جميـعها بجوانـب الخدمـات التـي تقـدم للحجـاج، وتهتم باحتياجاتهم حــال تواجدهــم في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة.

وقال عنقاوي : "إن القيادة

من جهته أوضح القنصل العام لفرنسا بجدة الدكتور مصطفى مهراج، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، تبذل جهودًا حثيثة لتيسير مناسك الحج والعمرة على ضيوف الرحمن، وهو ما يضعها محل تقدير بنفوس المسلمين في أصقاع المعمورة.

من جانبه بين عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع تجويد الخدمات المطوف الدكتور وائل الحلبي، أن المؤسسة أنشأت ضمن منظومتها الإدارية قطاعًا خاصًا لتجويـد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، يعمل على دراسة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وسـبل تحسـينها، مبينًا أن المؤسسة عقدت شراكاتها مع الطامحيـن الراغبيـن في خدمـة الحجـيج، بهــدف تمكينهم مــن أداء واجبهــم المقــدس فــي فنهــم الــذي يجيدونــه، ورغبــة منها بحصول الحــاج علــى خدمــة مميزة وتيسيير رحلته الإيمانية بأداء شعيرة الحج.

وأضاف الحلبي، أن مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، تعمل على تحقيق برنامــج "الحــج الذكــي"، الذي أطلقه صاحب السـمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيـس لجنة الحج المركزية ، وشدد بأن المؤسسة ألزمت نفسها بفتح أبـوابها لكل من يرغـب فــي خدمة الحجاج، وفـق أهـداف الرؤية، ووفـق ما يتطلع إليه صاحب السمو الملكي الأمير

يذكر أن اتفاقيات الشراكة تهدف إلى تقديم أفضل منتجات وخدمات الاتصالات (التحول الرقمي)، وتحسين جودة الوجبات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، وتحسين تجربة المنام في مشعر منى، وتوفير هدايا الحجيج من الصناعات المحلية بالجودة العالية، بالإضافة إلى عمل دراسات ومشاريع بحثية لتطوير خدمات النقل، وتعزيز الرحلات السياحية في مكة المكرمة، وإشراك منسوبي المؤسسات غير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير خدمات الأضاحي ونقل الطرود البريدية بأسعار تنافسية، وتحسين تجربة سكن الحجاج، وتوفير احتياجات رحلة الحج بصناعة محلية، إلى جانب اتفاقية تطوير خيام الحجاج بمشعر عرفات، وتعزيز مزاولة التمارين للحجاج الرياضيين، ودعم الشركات الناشئة، وإثراء تجربة الحاج، وتجويد المشروبات الساخنة، وتقديم استشارات لتحسين تجربة الحاج.

// انتهى //

16:30ت م

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مكة المكرمة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واسأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون النقل الدكتور بسام غلمان، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أسهم في إحداث حِراك إيجابي على مستوى مؤسسات الطوافة، وكان بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز أهداف برنامج رؤية 2030 التنفيذي والمتمثل في "خدمة ضيوف الرحمن".جاء ذلك خلال رعايته لحفل توقيع 19 شراكة نوعية مع القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، أبرمها مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، أمس في جدة، بهدف تحسين وتجويد خدماتها المقدمة لنحو ربع مليون حاج من قارات العالم الخمس خلال موسم حج 1440هـ، بحضور قناصل بريطانيا "سيف أوشر"، وفرنسا الدكتور مصطفى مهراج، والتركي عاكف منوشة، والقنصل الأمريكي رئيس قسم التأشيرات يوهان شمونس.وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي إلى أن جميع الشراكات تأتي ضمن "مبادرات 1440هـ"، وهو برنامج خاص بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، مستلهم من رؤية 2030، ويسعى إلى "تعزيـز المحتوى المحلي، و عقـد الشـراكات، وتحسـين تجربة الحاج".وذكر عنقاوي، أن برنامج "مبادرات 1440هـ"، أفرز أكثر من 40 مبـادرة تُعنـي جميـعها بجوانـب الخدمـات التـي تقـدم للحجـاج، وتهتم باحتياجاتهم حــال تواجدهــم في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة.وقال عنقاوي : "إن القيادة السعودية منـذ عهـد المغفــور له الملك عبدالعزيز وأبنائه من بعده، خصوا قاصـدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين بأولويــة خاصة، وتجسـد ذلك في رؤية 2030 التي أولت ضيوف الرحمن جـل اهتمامها، لذلك حرصـت المؤسسـة أن تسـتلهم رؤيتهـا مـن الرؤيـة السعودية الطموحة، وأن تسـير وفــق ما خططته وزارة الحـج والعمـرة فـي مبادراتها، حيث عملت على تشكيل فريـق ذو قـدرة وكفاءة، للمساهمة في خلق مبادرات خلاَّقة تسهم في تقديم خدمات متكاملة للحاج بمسـتوى راقي، من خلال 57 مكتبًا ميدانيًا".من جهته أوضح القنصل العام لفرنسا بجدة الدكتور مصطفى مهراج، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، تبذل جهودًا حثيثة لتيسير مناسك الحج والعمرة على ضيوف الرحمن، وهو ما يضعها محل تقدير بنفوس المسلمين في أصقاع المعمورة.من جانبه بين عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع تجويد الخدمات المطوف الدكتور وائل الحلبي، أن المؤسسة أنشأت ضمن منظومتها الإدارية قطاعًا خاصًا لتجويـد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، يعمل على دراسة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وسـبل تحسـينها، مبينًا أن المؤسسة عقدت شراكاتها مع الطامحيـن الراغبيـن في خدمـة الحجـيج، بهــدف تمكينهم مــن أداء واجبهــم المقــدس فــي فنهــم الــذي يجيدونــه، ورغبــة منها بحصول الحــاج علــى خدمــة مميزة وتيسيير رحلته الإيمانية بأداء شعيرة الحج.وأضاف الحلبي، أن مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، تعمل على تحقيق برنامــج "الحــج الذكــي"، الذي أطلقه صاحب السـمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيـس لجنة الحج المركزية ، وشدد بأن المؤسسة ألزمت نفسها بفتح أبـوابها لكل من يرغـب فــي خدمة الحجاج، وفـق أهـداف الرؤية، ووفـق ما يتطلع إليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.يذكر أن اتفاقيات الشراكة تهدف إلى تقديم أفضل منتجات وخدمات الاتصالات (التحول الرقمي)، وتحسين جودة الوجبات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، وتحسين تجربة المنام في مشعر منى، وتوفير هدايا الحجيج من الصناعات المحلية بالجودة العالية، بالإضافة إلى عمل دراسات ومشاريع بحثية لتطوير خدمات النقل، وتعزيز الرحلات السياحية في مكة المكرمة، وإشراك منسوبي المؤسسات غير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير خدمات الأضاحي ونقل الطرود البريدية بأسعار تنافسية، وتحسين تجربة سكن الحجاج، وتوفير احتياجات رحلة الحج بصناعة محلية، إلى جانب اتفاقية تطوير خيام الحجاج بمشعر عرفات، وتعزيز مزاولة التمارين للحجاج الرياضيين، ودعم الشركات الناشئة، وإثراء تجربة الحاج، وتجويد المشروبات الساخنة، وتقديم استشارات لتحسين تجربة الحاج.// انتهى //16:30ت م0056

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