السعودية اليوم / السديس يدعو منسوبي الرئاسة إلى الحرص على خدمة ضيوف الرحمن



مكة المكرمة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة توجيهية وإرشادية لمنسوبي الرئاسة دعا خلالها إلى استغلال ما تبقى من الشهر الفضيل في التزود بالطاعات والحرص على خدمة ضيوف الرحمن بالشكل اللائق.

وقال معاليه خلال الكلمة : إن هذه الأيام العشر أيام عظيمة يجب علينا الجد والاجتهاد فيها، وأنها فرصة للعتق من النيران وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يجتهد في هذه الأيام المباركة والفضيلة، والتي أحرى ما تكون ليلة القدر فيها.

وذكر معالي الرئيس العام أن علينا جميعًا التفاني في خدمة ضيوف الرحمن على تأدية مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام خاصة وأن العمل على خدمتهم من أفضل الأعمال وأجلها بما يعكس الصورة المشرفة لبلادنا، خاصة بالتزامن مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى قمتين خليجية وعربية.

وحض الرئيس العام منسوبي الرئاسة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح هاتين القمتين اللتين دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية لما للمملكة من ريادة خليجية وإسلامية، وأن هؤلاء هم ضيوف الرحمن وضيوف لبلادنا.

واختتم معاليه كلمته داعيًا لمنسوبي الرئاسة بأن يثيبهم على ما يقدمونه وأن يرزقهم الإخلاص في العمل، وولاة الأمر – حفظهم الله – بأن يوفقهم الله لما فيه خير لبلادنا وللأمة الإسلامية، وأن يجعل هذه القمة قمة توحد صف المسلمين وتجمع كلمتهم على الحق.

// انتهى //

16:29ت م

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