

عدن 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش المسنودة من التحالف العربي تواصل تقدمها نحو محافظة إب غربي مديرية قعطبة في شمال الضالع وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الإرهابية.

وذكر المصدر أن قوات الجيش استعادت جبل صامح الاستراتيجي وجبل قصبة الدار ومنطقتي شخب القفلة وباب غلق في مديرية قعطبة, كما أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا الإرهابية في منطقة باجة شمالي غرب الضالع.

// انتهى //

16:04ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش اليمني يتقدم نحو محافظة إب بعد استكمال سيطرته على مناطق محاذية في قعطبة بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.