السعودية اليوم / نادي مواهب البراعم الموسمي ينظم برنامج "السلة الرمضانية"



الدمام 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

نظم نادي مواهب البراعم الموسمي بمدرسة مصعب بن عمير الابتدائية بالدمام التابع للنشاط الطلابي بتعليم الشرقية، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس "تواصل" بالدمام، برنامج " السلة الرمضانية" التي تهدف إلى نشر ثقافة التكافل الاجتماعي وتربية النشئ على قيمة حب التعاون.

وأوضح المشرف على الأنشطة والفعاليات بالنادي عمر المخايطة أن برنامج " السلة الرمضانية" يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات التي يحرص النادي على إقامتها، ويستهدف الأسر المحتاجة ويدعمها بتوفير متطلبات شهر رمضان المبارك من المواد الغذائية كالأرز والسكر والحليب والمواد الأخرى المتنوعة، مشيرا إلي أنه تمت دعوة الأهالي للمساهمة في هذا البرنامج بالمشاركة مع أبنائهم وقد تفاعل الجميع حتى وصل العدد لأكثر من تسعين سلة غذائية، تم توزيعها بناءً على قوائم بالأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعية البركة الخيرية بالمنطقة الشرقية.

وقدم المخايطة شكره لجميع الجهات التي ساهمت في دعم أنشطة النادي، كما شكر أولياء أمور الطلاب على مشاركة أبنائهم في برامج النادي.

// انتهى //

14:57ت م

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