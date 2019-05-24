

إسلام آباد 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب سبعة عشر آخرون جراء انفجار وقع اليوم في مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة بأحد المساجد في حي بشتون آباد بمدينة كويتا, مبينة أنها طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن بين المصابين حالات حرجة.

ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية في حين دان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وكبار المسئولين الانفجار واعتبره عملاً إرهابياً جبان.

// انتهى //

14:44ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع شخصين وإصابة 15 جراء انفجار بمسجد جنوب غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.