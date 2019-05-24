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محمد بن مسعود - الدمام - لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأُصيب سبعة عشر آخرون، من جرّاء انفجارٍ وقع اليوم في مسجد بمدينة كويتا؛ عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع في أثناء صلاة الجمعة بأحد المساجد في حي بشتون أباد بمدينة كويتا، مبينة أنها طوّقت الموقع لجمع الأدلة، وتمّ نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن بين المصابين حالات حرجة.
ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية، في حين دان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ وكبار المسؤولين، الانفجار، واعتبروه عملاً إرهابياً جباناً.
مصرع شخصين وإصابة 15 جرّاء انفجار بمسجد جنوب غربي باكستانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-24
لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأُصيب سبعة عشر آخرون، من جرّاء انفجارٍ وقع اليوم في مسجد بمدينة كويتا؛ عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع في أثناء صلاة الجمعة بأحد المساجد في حي بشتون أباد بمدينة كويتا، مبينة أنها طوّقت الموقع لجمع الأدلة، وتمّ نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن بين المصابين حالات حرجة.
ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية، في حين دان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ وكبار المسؤولين، الانفجار، واعتبروه عملاً إرهابياً جباناً.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
03:31 PM
لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأُصيب سبعة عشر آخرون، من جرّاء انفجارٍ وقع اليوم في مسجد بمدينة كويتا؛ عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع في أثناء صلاة الجمعة بأحد المساجد في حي بشتون أباد بمدينة كويتا، مبينة أنها طوّقت الموقع لجمع الأدلة، وتمّ نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن بين المصابين حالات حرجة.
ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية، في حين دان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ وكبار المسؤولين، الانفجار، واعتبروه عملاً إرهابياً جباناً.
، مصرع شخصين وإصابة 15 جرّاء انفجار بمسجد جنوب غربي باكستان ،
المصدر : الخليج 365
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