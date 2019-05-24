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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (بلجرشي، والعقيق، والمخواة، وبني حسن، وقلوة، والحجرة، والمندق والأجزاء المجاورة لها)، تستمر إلى التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية تُصحَب بزخات البرد على الباحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-24
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (بلجرشي، والعقيق، والمخواة، وبني حسن، وقلوة، والحجرة، والمندق والأجزاء المجاورة لها)، تستمر إلى التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
03:21 PM
من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (بلجرشي، والعقيق، والمخواة، وبني حسن، وقلوة، والحجرة، والمندق والأجزاء المجاورة لها)، تستمر إلى التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية تُصحَب بزخات البرد على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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