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خادم الحرمين يهنئ رئيس الوزراء الهندي على الفوز بالانتخابات البرلمانية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق وللشعب الصديق بالازدهار

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي؛ هنّأه فيه بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار.

من جهته، عبّر رئيس الوزراء الهندي، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

خادم الحرمين يهنئ رئيس الوزراء الهندي على الفوز بالانتخابات البرلمانية

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2019-05-24

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي؛ هنّأه فيه بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار.

من جهته، عبّر رئيس الوزراء الهندي، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

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24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440

03:09 PM

أعرب عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق وللشعب الصديق بالازدهار

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي؛ هنّأه فيه بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار.

من جهته، عبّر رئيس الوزراء الهندي، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

، خادم الحرمين يهنئ رئيس الوزراء الهندي على الفوز بالانتخابات البرلمانية ،
المصدر : الخليج 365

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