- 1/2
- 2/2
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي؛ هنّأه فيه بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار.
من جهته، عبّر رئيس الوزراء الهندي، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
خادم الحرمين يهنئ رئيس الوزراء الهندي على الفوز بالانتخابات البرلمانيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-24
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي؛ هنّأه فيه بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار.
من جهته، عبّر رئيس الوزراء الهندي، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
03:09 PM
أعرب عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق وللشعب الصديق بالازدهار
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي؛ هنّأه فيه بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار.
من جهته، عبّر رئيس الوزراء الهندي، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
، خادم الحرمين يهنئ رئيس الوزراء الهندي على الفوز بالانتخابات البرلمانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يهنئ رئيس الوزراء الهندي على الفوز بالانتخابات البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.