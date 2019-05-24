، نقل 4 حالات إلى المستشفى إثر نشوب حريق بمنزل في حائل ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نقل الهلال الأحمر السعودي بحائل، أربع حالات من عائلة، إلى المستشفى، بعدما تسبّب تماس كهربائي بمكيف، في اندلاع حريق بمنزلهم، وذلك في الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الدفاع المدني بمدينة حائل أخمدت حريقاً اندلع في منزل بحي الوسيطاء يرجّح أن يكون سببه تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف.
وأضاف: لدى وصول فرق الدفاع المدني، تم إخلاء ساكني المنزل واستدعى الأمر نقل أربع حالات إلى المستشفى بوساطة الهلال الأحمر السعودي من جرّاء تأثرهم بالدخان، وحالتهم مستقرة، واستكملت فرق الإطفاء أعمال الإخماد.
وأكّد الدفاع المدني أهمية تركيب أنظمة الكشف المبكّر عن الدخان في المنازل؛ لتقليل الآثار المترتبة على نتائج الحريق، ولتحقيق الحماية لساكنيها.
نقل 4 حالات إلى المستشفى إثر نشوب حريق بمنزل في حائلخالد السليمي الخليج 365 2019-05-24
نقل الهلال الأحمر السعودي بحائل، أربع حالات من عائلة، إلى المستشفى، بعدما تسبّب تماس كهربائي بمكيف، في اندلاع حريق بمنزلهم، وذلك في الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الدفاع المدني بمدينة حائل أخمدت حريقاً اندلع في منزل بحي الوسيطاء يرجّح أن يكون سببه تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف.
وأضاف: لدى وصول فرق الدفاع المدني، تم إخلاء ساكني المنزل واستدعى الأمر نقل أربع حالات إلى المستشفى بوساطة الهلال الأحمر السعودي من جرّاء تأثرهم بالدخان، وحالتهم مستقرة، واستكملت فرق الإطفاء أعمال الإخماد.
وأكّد الدفاع المدني أهمية تركيب أنظمة الكشف المبكّر عن الدخان في المنازل؛ لتقليل الآثار المترتبة على نتائج الحريق، ولتحقيق الحماية لساكنيها.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
02:58 PM
فرق "المدني" أخمدت النيران الناجمة عن تماس كهربائي
نقل الهلال الأحمر السعودي بحائل، أربع حالات من عائلة، إلى المستشفى، بعدما تسبّب تماس كهربائي بمكيف، في اندلاع حريق بمنزلهم، وذلك في الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الدفاع المدني بمدينة حائل أخمدت حريقاً اندلع في منزل بحي الوسيطاء يرجّح أن يكون سببه تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف.
وأضاف: لدى وصول فرق الدفاع المدني، تم إخلاء ساكني المنزل واستدعى الأمر نقل أربع حالات إلى المستشفى بوساطة الهلال الأحمر السعودي من جرّاء تأثرهم بالدخان، وحالتهم مستقرة، واستكملت فرق الإطفاء أعمال الإخماد.
وأكّد الدفاع المدني أهمية تركيب أنظمة الكشف المبكّر عن الدخان في المنازل؛ لتقليل الآثار المترتبة على نتائج الحريق، ولتحقيق الحماية لساكنيها.
، نقل 4 حالات إلى المستشفى إثر نشوب حريق بمنزل في حائل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نقل 4 حالات إلى المستشفى إثر نشوب حريق بمنزل في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.