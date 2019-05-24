انت الان تتابع تفاصيل خبر وسيم يوسف يثير الجدل مجدداً في السعودية.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 02:54 مساءً - غادر الداعية الإماراتي المثير للجدل، وسيم يوسف، العاصمة السعودية الرياض، عائداً إلى مدينة أبو ظبي، قبل أن يحل ضيفاً في برنامج يُعرض على قناة "روتانا خليجية".

وكتب وسيم يوسف في صفحته بـ"تويتر"، قائلاً "لظرف طارىء جداً، أتوجه الآن من الرياض إلى أبوظبي وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر ".

ولم يعرف بعد سبب مغادرة يوسف بشكل مفاجئ قبل تسجيل الحلقة معه، على الرغم من إعلان مقدم برنامج "الليوان"، عبدالله المديفر، عن استضافة يوسف.

وعلق رجل الأعمال والأكاديمي السعودي خالد آل سعود على إعلان موعد المقابلة بالقول، " وسيم يوسف شحاده " صار شيخ !!!! الله المستعان".

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وعلق سعودي آخر بقوله: "ضيف الليوان المرتزق وسيم يوسف اتهم بلادنا ومؤسساتها الدينية بتصدير الفكر الداعشي".

وتصدر وسم "#وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر "، الهاشتاغات بالسعودية، والتي هاجمت معظمها استضافته في المملكة، قبل أن يعبر الكثير عن ارتياحهم من مغادرته قبل تسجيل حلقته في برنامج "الليوان".

وكان رجال دين ومثقفين سعوديين شنوا في وقت سابق هجوماً لاذعاً ضد يوسف، على خلفية الإساءة والتشكيك بكتاب "صحيح البخاري".

وسبق أن انتشر في مطلع عام 2016، هاشتاغ " #الشعب_السعودي_يطرد_وسيم_يوسف"، بعد منعه من إقامة محاضرة في الرياض، ولم يسمح له من حينها تقديم محاضرات أو ندوات في المملكة.

ووسيم يوسف شخصية مثيرة للجدل، قدّمه الإعلام الإماراتي لمحاكاة النمط الجديد من "الدعاة النجوم" الذين احتلوا الشاشات في العقد الماضي، وحققوا نجومية كبيرة من خلال استخدام مساحات بالقنوات الفضائية.