انت الان تتابع تفاصيل خبر عباس سيستغل قمة مكة لإفشال تمويل "صفقة القرن" في البحرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 02:54 مساءً - جدد مسؤول فلسطيني، الجمعة، رفض المشاركة في ورشة عمل اقتصادية تستضيفها البحرين، يومي 25 و26 يونيو المقبل، والتي تدعم "صفقة القرن" اقتصادياً.

الورشة هي أول فعالية ضمن خطة السلام التي تعتزم واشنطن إعلانها بعد شهر رمضان الجاري، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح "إسرائيل"، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.

وبين نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية والدولية، لوكالة "الأناضول"، أن تلك الورشة ستتصدر مباحثات عباس خلال مشاركته المرتقبة في قمة مكة، التي تستضيفها السعودية، يوم 30 مايو المقبل.

وأشار شعث إلى أن القمة ستكون فرصة كي يشرح عباس الموقف الفلسطيني الرافض للمشاركة في ورشة البحرين.

وأضاف: "نحن لا نعادي البحرين، ولو دعتنا إلى مؤتمر دولي أو عربي أو إسلامي، بعيداً عن أهداف ترامب، لذهبنا وشاركنا".

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شعث تابع مستدركاً: "نحن لا نذهب إلى مؤتمر، ولو كان في أي دولة، ينظمه ترامب وأعوانه، وينطلق من صفقة القرن التي يريدون من خلالها سرقة كل حقوقنا".

وسبق أن أعلنت القيادة والفصائل الفلسطينية، ورجال أعمال فلسطينيون، رفضهم لورشة البحرين؛ إذ يرون أنها إحدى أدوات واشنطن لتمرير خطتها للسلام، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أي تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، أواخر 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لـ"إسرائيل"، القوة القائمة باحتلال المدينة منذ 1967.

والسبت الماضي، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة لقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، 30 مايو الجاري، في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطيتين بالسعودية لهجمات، وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأعلنت الجامعة العربية، الاثنين الماضي، أنها عممت الدعوة الموجهة من العاهل السعودي لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة، مشيرة إلى أنها خطوة إجرائية، دون تسمية للدول أو القادة.

ومن المنتظر أن يصدر عن القمة "إعلان مكة"، إضافة إلى البيان الختامي، الذي سيتطرق إلى العديد من القضايا الحالية في العالم الإسلامي.