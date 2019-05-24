انت الان تتابع تفاصيل خبر "العالمية لعلماء المسلمين" تدعو السعودية لوقف إعدام الدعاة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 02:54 مساءً - دعت "الجمعية العالمية لعلماء المسلمين" في تركيا، السعودية إلى وقف أحكام إعدام بحق 3 دعاة بارزين تتحدث تقارير صحفية لم تردَّ عليها المملكة أنها ستُنفذ بعد نهاية شهر رمضان الجاري.

وفي البيان الذي نشرته الجمعية (غير حكومية) أكدت أنها تعارض بشدة ما وصفته بـ"الموقف المتهور" للمملكة ضد العلماء والدعاة، كما تعارض كل ظلم يطول أهل العلم في كافة أنحاء العالم، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، الجمعة.

ودعت المسلمين في كافة أنحاء العالم إلى إظهار معارضتهم اللازمة لهذه الخطوة إن صح ما تناقلته وسائل الإعلام.

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وطلبت الجمعية من الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التعامل بجدية مع ادعاءات أحكام الإعدام بحق مجموعة من العلماء والدعاة في السعودية، ونقلها إلى الرأي العام العالمي.

والأربعاء الماضي، انطلق وسم حمل عنوان "إعدام المشايخ جريمة" على حساب "معتقلي الرأي" المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"؛ على أثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ؛ سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري.

ولاقى الوسم تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل العربية؛ إذ عبّر آلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال أن تنفذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.

ومنذ سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية عدداً كبيراً من الدعاة البارزين ونشطاء في البلاد؛ أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.