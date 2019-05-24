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جمعية تحفيظ حفر الباطن تنعى رهف الرسلاني
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
بعد أن وصلت حفر الباطن قادمةً من أطهر بقاع الأرض لأداء العمرة قبل يومين انتقلت إلى رحمة الله الفتاة رهف بنت دبوس الرسلاني؛ وذلك بعد صلاة المغرب من يوم الخميس.
وشهد جامع الشريع جموع غفيرة من الأهالي لأداء الصلاة عليها ليُواري جثمانها الثرى في مقبرة الشهداء بالمحافظة.
جمعية تحفيظ القرآن بحفر الباطن نقلت التعازي لأسرة رهف، وذكرت أنها إحدى طالباتها ولم يكن بينها وبين ختم القرآن حفظاً إلا صفحات.
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