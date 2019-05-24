2019-05-24

فيديو.. نصيحة الطفل راكان بعد نجاته من الغرق في أحد أودية نجران

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - نجران

ظهر الطفل ” راكان” والذي شُوهد يواجه الغرق في مقطع فيديو أثناء جريان أحد الأودية في مدينة نجران.

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وظهر الطفل وهو يستمتع بجريان الوادي، ولم يكن يدور في ذهنه أنه سوف يجرفه، لولا رعاية الله ثم بسالة أحد الشباب والذي أنقذه من موت مُحقق.

الطفل راكان قال مثمناً جهود الشاب البطل والذي ساهم في إنقاذ حياته: أحب أطمئنكم أنا بخير بفضل الله ثم بفضل زبعان بن علي الصقور، وأنا “أنصح الأطفال في سني لا يطلعون في السيول”.

من جاب آخر تُواصل المديرية العامة للدفاع المدني توجيه تحذيرات مهمة بضرورة الابتعاد عن مصاب الأودية عند هطول الأمطار.