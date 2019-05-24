- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. نصيحة الطفل راكان بعد نجاته من الغرق في أحد أودية نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. نصيحة الطفل راكان بعد نجاته من الغرق في أحد أودية نجران
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - نجران
ظهر الطفل ” راكان” والذي شُوهد يواجه الغرق في مقطع فيديو أثناء جريان أحد الأودية في مدينة نجران.
وظهر الطفل وهو يستمتع بجريان الوادي، ولم يكن يدور في ذهنه أنه سوف يجرفه، لولا رعاية الله ثم بسالة أحد الشباب والذي أنقذه من موت مُحقق.
الطفل راكان قال مثمناً جهود الشاب البطل والذي ساهم في إنقاذ حياته: أحب أطمئنكم أنا بخير بفضل الله ثم بفضل زبعان بن علي الصقور، وأنا “أنصح الأطفال في سني لا يطلعون في السيول”.
من جاب آخر تُواصل المديرية العامة للدفاع المدني توجيه تحذيرات مهمة بضرورة الابتعاد عن مصاب الأودية عند هطول الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نصيحة الطفل راكان بعد نجاته من الغرق في أحد أودية نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.