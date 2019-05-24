2019-05-24

بعدما وفّرت لها المملكة الإمدادات.. الهند توقف نهائيًا استيراد النفط الإيراني

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكّد السفير الهندي لدى الولايات المتحدة، أن بلاده توقفت بالكامل في مايو عن استيراد النفط من إيران، بعدما أنهت واشنطن الإعفاءات التي منحتها لكبار مستوردي الخام الإيراني.

وذكر السفير هارش فاردهان شرينغلا، أن نيودلهي أخذت في الاعتبار قلق الإدارة الأمريكية من استمرار إيران في تصدير نفطها.

وأشار إلى أن قرار وقف الإمدادات من إيران “كان له ثمن باهظ بالنسبة للهند، فقد واجهت البلاد حاجة لإيجاد مصادر بديلة للطاقة”.

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وكانت المملكة وافقت على توفير إمدادات النفط الإضافية لمؤسسة النفط الهندية لمدة 6 أشهر اعتباراً من يوليو المقبل.

يأتي ذلك في إطار سعي المملكة إلى تعويض الإمدادات الإيرانية المفقودة بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وكانت الهند تشتري حوالي 300 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني بموجب الإعفاء الأمريكي، لكن واشنطن أنهت الإعفاءات الشهر الماضي، وقالت: إن على المشترين أن يوقفوا مشترياتهم من النفط الإيراني وإلا واجهوا عقوبات.

وتعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وأكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، ومع دخول العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، قلصت الهند مشترياتها من الخام الإيراني، حتى أوقفته بالكامل اليوم.