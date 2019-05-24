4 إصابات بحريق منزل في حائل

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - حائل

أُصيب 4 أشخاص من أصل 5 كانوا متواجدين في منزل حينما اشتعلت فيه النيران بمدينة حائل.

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وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: أخمد مدني حائل حريقاً اندلع بمنزل من دورين، وتمّ إخلاء 5 أشخاص نُقل أربعة منهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد الدفاع المدني أن حالتهم جميعًا مستقرة.