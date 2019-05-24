الان تتابع الملك سلمان يهنئ هاتفيا رئيس الوزراء الهندي بفوز حزب الشعب بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيًا اليوم بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، هنأه فيه – حفظه الله – بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار.
من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
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