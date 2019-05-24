شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الهند تحذر من التعامل مع المروجين للمستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) نصحت سفارة المملكة العربية نصحت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية الهند المواطنين القادمين لغرض العلاج بضرورة الحصول على تأشيرة "علاج" حيث أنها التأشيرة القانونية التي تسمح لحاملها بالعلاج، وأنه يجب على مرافق المريض الحصول على تأشيرة "مرافق"، وبضرورة إرسال تقارير طبية حديثة للمريض باللغة الإنجليزية للمستشفى المراد مراجعته والتأكد من الحصول على خطاب موقع ومختوم من المستشفى يوضح موافقة المستشفى على استقبال المريض وتحديد مبدئي للخطة العلاجية والمدة المتوقعة والتكاليف التقديرية. كما حذرت سفارة المملكة بالهند من الأشخاص الذين يقومون بالترويج لمستشفيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقف الانترنت، وعدم تحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين، ونصحت بزيارة الموقع الإلكتروني للقنصلية للاطلاع على الارشادات والنصائح للقادمين لجمهورية الهند.



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