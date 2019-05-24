السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا اليوم برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، هنأه فيه بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية. وأعرب خادم الحرمين عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار. من جهته عبر رئيس الوزراء الهندي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يهنئ هاتفيا رئيس الوزراء الهندي بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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