السعودية | السعودية.. لقطات مروعة لسقوط طفل وسط سيل في نجران

شكرا لقرائتكم السعودية.. لقطات مروعة لسقوط طفل وسط سيل في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصد مقطع فيديو لسيول نجران سقوط طفل كان يلهو وسط تيار المياه المندفعة بالوادي، وجرفه السيل بسرعة لمسافة بعيدة عن مكان سقوطه. المشهد المخيف وثقته كاميرا شخص كان يحذر الأطفال من قوة السيل. بدوره، أكد الدفاع المدني بنجران سلامة الطفل الذي تم تداول مقطع سقوطه وسط السيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً الجميع لمراقبة أطفالهم وعدم تعريض حياتهم للخطر.

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