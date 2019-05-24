، حراك إيجابي يُحدثه قرار "تجويد خدمات الحجاج".. تأكيد رسمي وهذه نتائج ،

محمد بن مسعود - الدمام - وكيل "الحج" لشؤون النقل وآخرون يوضحون خلال حفل توقيع 19 شراكة نوعية

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون النقل الدكتور بسام غلمان، أن قرار مجلس الوزاء الخاص بتجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ ساهَمَ في إحداث حراك إيجابي على مستوى مؤسسات الطوافة، وكان بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز أهداف برنامج رؤية 2030 التنفيذي، والمتمثل في "خدمة ضيوف الرحمن".

جاء ذلك خلال رعاية "غلمان" لحفل توقيع 19 شراكة نوعية مع القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي؛ أبرمها مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، مساء أمس الخميس، في جدة؛ بهدف تحسين وتجويد خدماتها المقدمة لنحو ربع مليون حاج من قارات العالم الخمس خلال موسم حج 1440هـ، بحضور عدد من القناصل العامين بجدة، مثل البريطاني "سيف أوشر"، والفرنسي الدكتور مصطفى مهراج، والتركي عاكف منوشة، والقنصل الأمريكي رئيس قسم التأشيرات يوهان شمونس.

مبادرات وقيادة

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المطوف طارق عنقاوي، إلى أن جميع الشراكات تأتي ضمن "مبادرات 1440هـ"، وهو برنامح خاص بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، مستلهمًا من رؤية 2030، ويسعى إلى "تعزيــز المحتــوى المحلــي، وعقــد الشــراكات، وتحســين تجربــة الحــاج".

وذكر "عنقاوي"، أن برنامج "مبادرات 1440هـ"، أفرز أكثر من 40 مبـادرة تُعنـى جميـعها بجوانـب الخدمـات التـي تقـدم للحجـاج، وتهتم باحتياجــاتهم حــال تواجدهــم في مكــة المكرمــة، والمشــاعر المقدســة.

وقال: "القيــادة الســعودية منــذ عهــد المغفــور لــه الملــك عبدالعزيــز (رحمــه الله) وأبنائــه من بعده، خصت قاصــدي المســجد الحــرام مــن الحجــاج والمعتمريــن بأولويــة خاصــة، وتَجسّــد ذلك في رؤية 2030 التــي أولـت ضيوف الرحمن جـل اهتمامهـا؛ لذلــك حرصــت المؤسســة على أن تسـتلهم رؤيتهـا مـن الرؤيـة السعودية الطموحة، وأن تســير وفــق مــا خططتــه وزارة الحـج والعمـرة فـي مبادراتها؛ حيث عملت على تشــكيل فريــق ذي قــدرة وكفــاءة؛ للمساهمة في خلــق مبــادرات خلاقة تسهم في تقديم خدمات متكاملــة للحــاج بمســتوى راقٍ، من خلال 57 مكتبًا ميدانيًّا".

فرنسا وبريطانيا

من جانب آخر، أوضح القنصل العام لفرنسا بجدة الدكتور مصطفى مهراج، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، تبذل جهودًا حثيثة لتيسير مناسك الحج والعمرة على ضيوف الرحمن؛ وهو ما يضعها محل تقدير في نفوس المسلمين في أصقاع المعمورة، وأشار القنصل البريطاني عبر حسابه في "تويتر"، إلى أن توقيع اتفاقيات الشراكة التي قامت بها المؤسسة؛ سيرفع من تطوير مستوى الخدمات التي ستقدم موسم 1440 للحجاج البريطانيين.

خدمة الحجاج

وأوضح عضو مجلس الإدارة، رئيس قطاع تجويد الخدمات، المطوف الدكتور وائل الحلبي، أن المؤسسة أنشأت ضمن منظومتها الإدارية قطاعًا خاصًّا لتجويــد الخدمــات المقدمــة لحجــاج بيــت الله الحــرام، يعمــل علـى دراسـة الخدمـات المقدمـة لضيوف الرحمن وســبل تحســينها؛ مبينًا أن المؤسسة عقدت شراكاتها مع الطامحيـن الراغبيـن في خدمـة الحجـيج؛ بهــدف تمكينهم مــن أداء واجبهــم المقــدس فــي فنهــم الــذي يُجيدونــه، ورغبــة منها في حصول الحــاج علــى خدمــة مميزة وتيسير رحلته الإيمانية بأداء شعيرة الحج.

وأضاف: "مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا؛ تعمل على تحقيق برنامــج "الحــج الذكــي"، الــذي أطلقــه مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أمير منطقــة مكــة المكرمــة رئيــس لجنــة الحــج المركزيــة الأمير خالـد الفيصـل"، وشدد بأن المؤسسة ألزمت نفسها بفتح أبــوابها لــكل مَــن يرغــب فــي خدمــة الحجــاج، وفــق أهــداف الرؤيــة، ووفــق مــا يتطلــع إليــه سمو ولــي العهــد.

اتفاقيات الشراكة

وتشمل اتفاقيات الشراكة، تقديمَ أفضل منتجات وخدمات الاتصالات (التحول الرقمي)، وتحسين جودة الوجبات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، وتحسين تجربة المنام في مشعر منى، وتوفير هدايا الحجيج من الصناعات المحلية بالجودة العالية، بالإضافة إلى عمل دراسات ومشاريع بحثية لتطوير خدمات النقل، وتعزيز الرحلات السياحية في مكة المكرمة، وإشراك منسوبي المؤسسات غير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير خدمات الأضاحي ونقل الطرود البريدية بأسعار تنافسية، وتحسين تجربة سكن الحجاج، وتوفير احتياجات رحلة الحج بصناعة محلية، بالإضافة إلى اتفاقية تطوير خيام الحجاج بمشعر عرفات، وتعزيز مزاولة التمارين للحجاج الرياضيين، ودعم الشركات الناشئة، وإثراء تجربة الحاج، وتجويد المشروبات الساخنة، وتقديم استشارات لتحسين تجربة الحاج.

ومن أبرز الجهات التي تم التوقيع لها: "معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، ومؤسسة البريد السعودي، والاتصالات السعودية (STC)، وجميعة هدية الحاج والمعتمر، وتاج للأطعمة المعقمة، ومجموعة عبدالغني الصايغ، وفيجيوال إكسبيرينس، وبارع مكة، ومصنع ساعة الطواف، وإعمار العقارية، وتمارين القوة، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، وناديه عمر للترفيه، ومنسوجات البيت، والبداد العالمية، وبيت الخبرة، وبارن كافيه، ومهاد الأعمال".